Polis Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı

Polis Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu, bu akşam 22.00’den itibaren, yarın sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağını hatırlatarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama:

“Dikkat! Bu akşam saat 22:00’den İtibaren Sokağa Çıkma Yasağı Başlıyor. Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, Bakanlar Kurulu tarafından 17 Ocak 2021 tarihi itibariyle gece saat 22:00’dan itibaren, 25 Ocak 2021 sabah saat 05:00’e kadar olmak üzere, gece saat 22:00’den, sabah saat 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu maksatla, temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye çalışanları, sivil savunma, sağlık çalışanları, kaymakamlıklar v.b.) dışında kalan kişilerin yasağın uygulanacağı saatlerde sokağa çıkmaları yasaktır.

Sokağa çıkma yasağından muaf kişiler haricindeki şahıslar, acil durumlarda polis merkezlerine başvurarak temin edecekleri izin belgesi ile sokağa çıkabileceklerdir.

Tüm halkımızı alınan kararlara uymaya davet eder, sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlatırız.”