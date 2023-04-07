Polis Genel Müdürlüğünde görevli personelin kişisel eğitim seviyesini yükseltmek ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak adına bugün, Polis Genel Müdürlüğü ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, beş yıl süreyle geçerli olacak protokole, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) adına Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) adına ise GAÜ CEO’su Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi imza koydu.

Protokolün imza töreninde, PGM’den Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ahmet Beşerler ve Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa, GAÜ’den ise Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu ile GAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Başkanı Celal Sakka ve CEO Özel Kalem Müdürü Feyza Buse Öztürk hazır bulundu.

-Hüdaverdi

GAÜ CEO’su Hüda Hüdaverdi, Polis Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan protokolle başta eğitim olmak üzere, Polis Genel Müdürlüğü’ne her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Protokolün yanı sıra, her iki kurumun ihtiyaçları doğrultusunda da karşılıklı iş birliğinin devam edeceğini ifade eden Hüdaverdi, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

-Kuni

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ise, Polis Genel Müdürlüğü olarak eğitime ayrı bir önem verdiklerini, tüm personelin yetişkin bir düzeyde eğitim alarak halka ve devlete hizmette daha faydalı, farkındalığı yüksek polisler yaratma hedefinde olduklarını söyledi.

GAÜ’nün Polis Genel Müdürlüğü’ne eğitim konusunda sağladığı imkandan dolayı, şahsı ve polis teşkilatı adına memnuniyetini dile getiren Kuni, iş birliklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Kuni, protokolün her iki kuruma da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokolle, eğitim programlarına başvuran Polis Genel Müdürlüğü personelinden 5 kişiye tam burslu eğitim, ayrıca tüm personele, eşlerine ve çocuklarına lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yüzde 75, yabancı dil ve kişisel gelişim eğitimlerinde ise yüzde 50 oranında indirim yapılması kararlaştırıldı.

Bunların yanı sıra PGM’nin; GAÜ tesislerinin güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ve tesislerde önleyici güvenlik tedbirleri alınması konularında, GAÜ akademik ve idari personeli ile iş birliği yaparak, eğitimlerine yardımcı olacağı konusunda antlaşmaya varıldı.