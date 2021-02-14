Polis Genel Müdürlüğü envanterine bağış

Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde her türlü imkansızlıklara ve zorluklara aldırmadan görev yapan ve yapmaya devam eden tüm meslektaşlarımızla ve bizden farksız ayni şekilde görev yapan sivil hizmet görevlisi arkadaşlarımızla birlikte Polis Genel Müdürlerimiz ve Polis Genel Müdürlüğümüzle daha önce olduğu gibi şimdi de dayanışma içinde olacağız. Biz bir AİLEYİZ. KIBRIS TÜRK POLİS MENSUPLARI DERNEĞİ İlk pandemide 6 adet dezenfeksiyon cihazı şimdi de 6 adet ayaklı 5 ilce polis Müdürlüğü ve PGM binasında kullanılmak üzere. Ofis çalışma ortamları ile polis araçlarında kullanılan dezenfektan makinesi ve bir miktarda ilaç ve temassız ateş ölçer cihazını Polis Genel Müdürlüğü envanterine bağışlamıştır. Ve görevlerini en iyi şekilde yapan Sivil Hizmet Görevlisi ve POLİSLERİMİZE sağlıklı günler dileriz.