Polis düzenlediği iki operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon sonucu; T.B.N.D.(E-26) ve A.D.M.(K-26)’nin tasarufflarında satışa hazır vaziyette yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 12.020 Türk Lirası, 660 Dolar ve 70 Euro nakit para ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu.

Polis zanlıların tutuklandığını, soruşturmanın da devam ettiğini duyurdu.

Polis dün Beyarmudu’nda gerçekleştirdiği operasyonda da C.P.(E-19) ve E.G.(E-19)’nin tasarruflarında yaklaşık 390 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Polis bu operasyonda tespit edilen zanlıların da tutuklandığını, soruşturmanın da devam ettiğini açıkladı.