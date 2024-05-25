Polis denetimlerinde 7 kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri sonucu, toplam 517 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, 7 kişi de tutuklandı.

Asayiş Denetimleri Kapsamında; • Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi ve • Alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık veren 2 kişi tutuklanmıştır.

Trafik Denetimleri Kapsamında; Toplam 2,025araçsürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 517 araçs ürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklanmış ve 35 araç ise trafikten men edilmiştir.

RaporEdilen Trafik Suçları İse; 173’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 179’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 118’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.