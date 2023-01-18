PMO Başkanlığına Gülizar Eroğlu, Genel Sekreterliğine Emine Özçınar Karınca getirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Ocak 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

PMO Başkanlığına Gülizar Eroğlu, Genel Sekreterliğine Emine Özçınar Karınca getirildi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Peyzaj  Mimarları Odası

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Peyzaj  Mimarları Odası’nın (PMO) Genel Kurulu’nda Oda Başkanlığı görevine Gülizar Eroğlu seçilirken, yeni dönem Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında Oda Genel Sekreterliği görevine Emine Özçınar Karınca getirildi.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, geçen cumartesi günü KTMMOB Konferans Salonu’nda yapılan ve Divan Başkanlığını Nevter Zafer Cömert’in üstlendiği 5. Dönem 1. Olağanüstü Genel Kurulu, PMO’nun önceki Başkanı Ferdiye Sav’ın konuşması ile başladı. Ardından Mali Rapor ve Faaliyet Raporu okunup aklandı ve başkanlık seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda ise Gülizar Eroğlu başkan seçildi.


Eroğlu, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, en önemli gündem maddelerinden birinin tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma krizi olduğunu kaydetti. Yapılan tüm bilimsel çalışmalarda Akdeniz bölgesinin küresel ısınmadan en çok etkilenecek bölge olarak gösterildiğini belirten Gülizar Eroğlu, bu bağlamda hem PMO’ya hem de KTMMOB’ye önemli görevler düştüğünü belirtti.

Genel kurul sonrası yapılan PMO Yönetim Kurulu toplantısında ise Oda Genel Sekreterliği görevine Emine Özçınar Karınca getirildi.

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Tags:Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları BirliğiPeyzaj  Mimarları Odası
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