Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düşen helikopterde ülkenin içişleri bakanı ve yardımcısı ile birlikte en az 15 kişi öldü.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, “tarif edilemez bir acı yarattı” dediği kazayı “korkunç bir trajedi” olarak tanımladı.
Reuters’ın aktardığına göre Ukraynalı lider, ölü sayısının belirlenmekte olduğunu söyledi.
Kiev Valisi Oleksiy Kuleba helikopterin, içinde çocukların da bulunduğu bir kreş yakınında düştüğünü söyledi.
İlk belirlemelere göre hayatını kaybedenler arasında en az üç çocuk da var.
Helikopterde Bakan Denys Monastyrsky haricinde sekiz kişi daha bulunuyordu.
Emniyet Genel Müdürü Ihor Klymenko, Facebook’ta yaptığı paylaşımda helikopterin Ukrayna ulusal acil servisine ait olduğunu yazdı.
Kiev’in Brovary semtinde yaşanan kazanın ardından kreş yakınında yangın çıktı. Kreşte bulunan çocuklarla birlikte personel binadan tahliye edildi.
Kaza sırasında havanın karanlık ve sisli olduğu bildirilirken, helikopterin önce bir apartmana ardından da kreşe çarptığı belirtildi.
Klymenko, 15’i çocuk olmak üzere 29 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko, Monastyrsky’nin savaştaki “sıcak bir bölgeye” doğru giderken helikopterin düştüğünü söyledi.
Kazanın neden yaşandığına dair herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.
Zelenskiy, Telegram’da paylaştığı mesajında olayın aydınlatılması için yetkili kurumlara talimat verdiğini kaydetti.
Bölge sakinlerinden biri BBC’ye yaptığı açıklamada, havanın çok sisli olduğunu ve elektriklerin olmadığını, bunun neticesinde de binaların da karanlıkta kaldığını söyledi.
42 yaşındaki içişleri bakanı Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy hükümetinin önde gelen kabine üyelerinden birisiydi.
Monastyrsky, Şubat 2022’de başlayan savaşın ardından, Rus saldırıları nedeniyle gerçekleşen kayıplar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesinde kilit rol oynadı.
Ukrayna basınında çıkan haberlere göre helikopterde altı bakanlık yetkilisi ve üç de mürettabatın bulunduğu bildirildi.
Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin ve bakanlık sekreteri Yurii Lubkovich de kazada ölen önde gelen yetkililer arasında.
Tymoshenko, bakan ve yetkililerin ölmesinin bakanlık çalışmalarını etkilemeyeceğini söyledi.
Ukraynalı milletvekili Mariia Mezentseva, Monastyrsky’nin kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti.
BBC’ye konuşan Mezentseva, “Gerek meslektaşlarına gerek arkadaşlarına, gerekse de ailesine yedi gün 24 saat karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Zelenskiy’e de seçim kampanyasının ilk gününden beri çok yakındı” dedi.
Görgü tanıklarından ve kreşte öğretmen olduğu belirtilen bir kişi, büyük bir patlamanın yaşandığını dile getirdi ve şöyle devam etti:
“Olay öncesinde havada uçan bir şeyin sesini duyduk. Hepimiz de sustuk. Ardından da büyük bir patlama duyduk. Yere yattık, ardından bir sığınağa geçtik.”