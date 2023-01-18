Helikopterde Bakan Denys Monastyrsky haricinde sekiz kişi daha bulunuyordu.

Emniyet Genel Müdürü Ihor Klymenko, Facebook’ta yaptığı paylaşımda helikopterin Ukrayna ulusal acil servisine ait olduğunu yazdı.

Kaza sırasında havanın karanlık ve sisli olduğu bildirilirken, helikopterin önce bir apartmana ardından da kreşe çarptığı belirtildi.

Klymenko, 15’i çocuk olmak üzere 29 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko, Monastyrsky’nin savaştaki “sıcak bir bölgeye” doğru giderken helikopterin düştüğünü söyledi.

Kazanın neden yaşandığına dair herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Zelenskiy, Telegram’da paylaştığı mesajında olayın aydınlatılması için yetkili kurumlara talimat verdiğini kaydetti.

Bölge sakinlerinden biri BBC’ye yaptığı açıklamada, havanın çok sisli olduğunu ve elektriklerin olmadığını, bunun neticesinde de binaların da karanlıkta kaldığını söyledi.

42 yaşındaki içişleri bakanı Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy hükümetinin önde gelen kabine üyelerinden birisiydi.

Monastyrsky, Şubat 2022’de başlayan savaşın ardından, Rus saldırıları nedeniyle gerçekleşen kayıplar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesinde kilit rol oynadı.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre helikopterde altı bakanlık yetkilisi ve üç de mürettabatın bulunduğu bildirildi.