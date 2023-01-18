Tymoshenko, bakan ve yetkililerin ölmesinin bakanlık çalışmalarını etkilemeyeceğini söyledi.

Ukraynalı milletvekili Mariia Mezentseva, Monastyrsky’nin kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti.

BBC’ye konuşan Mezentseva, “Gerek meslektaşlarına gerek arkadaşlarına, gerekse de ailesine yedi gün 24 saat karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Zelenskiy’e de seçim kampanyasının ilk gününden beri çok yakındı” dedi.

Görgü tanıklarından ve kreşte öğretmen olduğu belirtilen bir kişi, büyük bir patlamanın yaşandığını dile getirdi ve şöyle devam etti:

“Olay öncesinde havada uçan bir şeyin sesini duyduk. Hepimiz de sustuk. Ardından da büyük bir patlama duyduk. Yere yattık, ardından bir sığınağa geçtik.”