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PlayStation 5’in yeni konsol kontrolcüsü görücüye çıktı

PlayStation 5 için geri sayım sürüyor. Japonya merkezli Sony yeni konsol ile birlikte gelecek DualSense’i görücüye çıkardı.

8 Nisan 2020

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5 (PS5) ile birlikte gelecek olan konsol kontrolcüsü görücüye çıktı.

Sony dün gece PS5 ile birlikte gelecek olan DualSense’i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tanıttı.

PS5 kontrolcüsü DualSense, baştan aşağıya yenilenmiş ‘haptic feedback’ (dokunsal geribildirim) özelliğiyle öne çıkıyor.

Type-C şarj girişine ev sahipliği yapan DualSense’in hızlı şarj desteğine sahip olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor.

PlayStation 5’in fiyatı ne kadar, ne zaman satışa çıkacak?

Geçtiğimiz aylarda PlayStation 5’in (PS5) 2020’nin sonunda satışa çıkacağını açıklayan Sony’nin yeni modelinin fiyatının ne kadar olacağı bir süredir merakla bekleniyor.

Sony, yaptığı açıklama ile ürünün fiyatı hakkında net ifadeler kullanmasa da PlayStation 5’in fiyatı hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

BGR’de yer alan habere göre, PS 5’in satış fiyatı Danimarka’da faaliyet gösteren alışveriş sitesi fotex’de yanlışlıkla yayınlandı. Aynı ilanda ürünün satışa çıkacağı tarihe de yer verildi.

Söz konusu sitede PS5 fiyatı 6.989 Danimarka kronu (yaklaşık 1000 dolar) olarak açıklandı. Ayrıca sitede PS5 çıkış tarihi 1 Aralık 2020 olarak açıklandı.

Peki PS5 kullanıcılarına hangi özellikleri sunacak? İşte PS5 ile ilgili iddialar…

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun  Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri.

PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak. Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.



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