Plastik torba üreticileri Ambalaj Tüzüğünün yeniden gözden geçirilmesini istedi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ocak 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Plastik torba üreticileri Ambalaj Tüzüğünün yeniden gözden geçirilmesini istedi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Plastik torba üreticileri Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi

Plastik torba üreticileri Ambalaj ve  Ambalaj Atıklarının  Yönetimi  (Değişiklik) Tüzüğündeki  düzenlemenin yeniden değerlendirilmesini istedi.

  Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, plastik torba üreticileri  Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğünün değiştirilmesini talep ederek,  aksi takdirde yaklaşık 50 milyon dolar değerindeki makinelerin atıl olacağını, 250 kişinin işsiz kalacağını ve 9 fabrikanın kapanacağını bildirdi.


 Açıklamada,  Bakanlar Kurulundan  mağduriyet yaşayan ve tesisleri kapanma noktasına gelen üreticiye destek vermesi talep edildi.

Açıklamada, tüzükte “saplı plastik torbaların” tanımı yapılarak,  uygulama zamana yayılarak üreticinin teknik ve mali açıdan hazırlıklı olmasının sağlanması gerektiğine dikkat çekildi

Açıklamada, “Üreticilerimizin mevcut makine parkurunda üretebildikleri alternatif, geri dönüştürülebilir veya çok kullanımlık poşet üretimine geçiş yapılmalıdır. Atık yönetimi ve sektörünün oluşması ivedilikle sağlanmalı, denetim ve ceza hükümleri uygulanmalıdır.” denildi.

Alternatif ürünlerin üretilebilmesi, gereken hammadde ve makinelerinin tedariki için üreticinin diğer ülkelerde olduğu gibi en az 5 yıl gibi bir geçiş süresine ihtiyacı olduğu vurgulanan açıklamada, “ Değişiklik tüzüğünde öngörülen 6 ay çok kısa bir süredir. Üreticilere poşet üretiminin ve satışının yasaklanacağı konusunda yazılı ve imzalı bir şekilde resmi olarak bildirim yapılmamıştır. Sanayicimiz Aralık 2022’de ve Ocak 2023’te yeni makine yatırımı yapmıştır.  Bu bilgiler ışığında Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü’nün değiştirilmesini talep eder, aksi takdirde yaklaşık 50 milyon dolar değerindeki makinelerin atıl olacağını, 250 kişinin işsiz kalacağını ve 9 fabrikamızın kapanacağını bildiririz.” ifadelerine yer verildi.

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Tags:Plastik torba üreticileri Ambalaj ve  Ambalaj Atıklarının  Yönetimi
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