Plastik atıkların canlılarda yol açtığı ilk hastalık tanımlandı

Daha önce laboratuvar ortamında yapılan deneylerde plastiğin bu türden bir hastalığa neden olabileceği öngörülmüştü. Ancak doğada örneğine hiç rastlanmamıştı.

Lord Howe Adası’ndaki yelkovanların düzenli olarak plastik tükettiği biliniyor. Plastik tüketiminin bu kuşlarda daha yumurtadan çıkma sırasında başladığı düşünülüyor.

Ancak kuşlar, plastikleri esasen kalamar gibi deniz canlılarını yakalayarak yutuyor.

Keşif, Birleşik Krallık Doğa Tarihi Müzesi ve Adrift Lab’den araştırmacılar tarafından yapıldı.

Adrift Lab’den Hayley Charlton-Howard, bunun insanlar da dahil olmak birçok türde kasıtsız plastik tüketimiyle ilgili endişeleri artırdığını söyledi.

“Plastiğin midenin son derece yumuşak, kırılgan dokusuna tekrar tekrar girdiğini hayal edin. Midede çok fazla yaralanmaya neden olur” diyen Charlton-Howard, şöyle ekledi:

Bu yara dokusunun diğer organlarda da olup olmadığını bilmek isteriz. Kuşların bundan sağ çıkıp çıkmadığını da görmemiz gerekiyor.

Mikroplastiklere daha önce insan plasentasında, anne sütünde ve kanda da rastlanmıştı.

Deniz kuşları insanlara kıyasla daha büyük plastik parçaları yutuyor. Ancak bu maddelerin insan üzerinde de önemli etkilere neden olabileceği tahmin ediliyor.

“Bu kuşlar insanlara kıyasla daha büyük miktarda ve iri plastik parçaları yutuyor” diyen Charlton-Howard, sözlerini şöyle sürdürdü:

İnsanlarda plastikozun bu halini görmeyebiliriz. Ancak dokularımızda bölgesel yaralanma, iltihaplanma ve yara dokusu oluşumu görebiliriz.

Independent Türkçe, Science Alert, ABC News

Derleyen: Çağla Üren