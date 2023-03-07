15 yaşındaki James Chilimigras yüksek lisansı bitirdi

ABD’nin Mississippi eyaletindeki Bay St Louis bölgesinde yaşayan James Chilimigras’ın ünü ülkesini aşıp dünyaya yayılıyor. Zira henüz 15 yaşında olmasına rağmen yüksek lisansı bitirdi.

Şimdiyse hukuk okumaya hazırlanıyor ve “Juris Doctor” derecesini almış en genç kişi olma ihtimali doğdu.

Geçen sene henüz 14 yaşındayken hukuk okulu giriş sınavına katılan Jimmy lakaplı genç, yerel WLOX kanalına göre kendi memleketiyle birlikte komşu Alabama ve Louisiana eyaletlerinin de en yüksek puanını kazandı.

TV kanalına konuşan Jimmy, mayısa kadar hangi okula kaydolacağına karar vereceğini açıkladı:

Ağustosta bir hukuk okulunda olacağım ve okula gidip derslere katılacağım. Bu bana çok ilginç geliyor ve gerçekten dört gözle bekliyorum.

James Chilimigras, internet üzerinden muhasebe eğitimi görerek lisans ve yüksek lisans diplomalarını Western Governors Üniversitesi’nden almıştı. Dolayısıyla kampüse gitmek onun için de bir değişiklik olacak.

Jimmy’nin ebeveynleri John ve Erin, çocuklarının zekasını küçük yaştan fark ettiklerini söyledi. Yalnızca iki yaşındayken tam cümle kurabildiğini ve 12 yaşındayken lise diploması aldığını bildirdiler. Erin Chilimigras, “Her zaman parlak olduğunu biliyorduk ama bu kadar fazla şeyi bu kadar sürede başarabilmesini sanırım beklemiyorduk” dedi. Baba John ise çocuğunun başta okuduğunu anlamakta zorlandığını ve dışarıdan yardım alarak onun zihninin çalışma biçmini çözdüklerini vurguladı. ABD’de hukuk fakülteleri normalde üç yılda bitirilebiliyor. Oldest.org’a göre eğer Jimmy bu süre zarfında diplomasını alırsa dünyada hukuk okulundan mezun olan en genç kişilerden biri olacak. Tarih ve kültür odaklı internet sitesine göre, bilinen en genç hukuk mezunu 1986’da 16 yaşındayken Miami Üniversitesi’ni bitiren Stephen Baccus. Rekoru elinde tutan Baccus daha sonra nörobiyoloji profesörü olmuştu. Independent Türkçe, The Guardian, KBTX