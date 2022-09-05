Plajda güreş heyecanı yaşandı

Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan “Emre Genç Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Müsabakaları Büyükkonuk Belediyesi Halk plajı Kaplıca’da yapıldı. Müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları merhum güreşçinin ailesi, güreş federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile antrenörler tarafından verildi.

Müsabaka sonuçları:

Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu

Takım Klasmanı:

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 95 PUAN

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 90 PUAN

ÖZEV SPOR KULÜBÜ 20 PUAN

LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 12 PUAN

37 – 55 Kg.

HAMZA KIZILTAY

ARDACAN YILMAZ

56 – 65 Kg.

ADİL İLKAN

KEREM TAŞ

EGE DENİZER

66 – 75 Kg.

YUSUF ÖNDER ARDA ÇELİK EMİN ARSLAN

76 – 90 Kg.

YAĞIZ TIĞ

SERDAR ROZGELDİYEV

EREN İLKHAN

91 – 110 Kg.

MERT ÇOLAK

SEDAT YILDIRIMLAR

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu

Takım Klasmanı:

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 87 PUAN

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 60 PUAN

37 – 55 Kg.

İBRAHİM DEMİR

MUHAMMET MELİH GENCER

HÜSEYİN ÖZTEP

56 – 65 Kg.

HÜSEYİN AYAZ

ONUR PAŞA DURMUŞ

ARDA ERDEM

66 – 75 Kg.

RAMAZAN MUTİ

AHMET ŞAHİN

TAHA ÇELİK

76 – 85 Kg.

ENES BARAN ELKONDU

86 – 100 Kg.

MUSTAFA AYYILDIZ

ENES AVCILAR

Büyükler kategorisi: 2005 ve Daha büyük doğumlu

Takım Klasmanı:

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 85 PUAN

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 77 PUAN

ÖZEV SPOR KULÜBÜ 8 PUAN

50 – 65 Kg.

ALİ KURŞUN

MERTCAN YILMAZ

İSMAİL KURŞUN

66 – 75 Kg.

SERHAT ATLI

MEHMETALİ ZEKİ DEMİR

UĞUR ERTEM

76 – 90 Kg.

CUMA YAKIŞIKLI

İSMAİL ARSLAN

BATUHAN GÖREN

91 – 125 Kg.