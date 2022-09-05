Bocce erkeklerde ilk devre lideri YDÜ

Erkekler Bocce Lig’lerinde 6. ve 7. hafta maçları tamamlandı. YDÜ yaptığı 2 maçta ilk olarak en yakın rakibi GÜHAD’ı 2-1 yendi ve yoluna namağlup devam etti. İlk devrenin son maçında ise YDÜ rakibi K.Kaymaklıyı 3-0 lık skorla geçerek oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak play-off finali için büyük avantaj elde etti.

Lige iddialı bir kadro ile giren Deniz Plaza ise rakibi ÖZEV’e çekişmeli bir maç sonucu 2-1 yenilerek 6. maçta 2. mağlubiyetini alırken, ÖZEV’de aldığı bu galibiyetle GÜHAD ve Deniz Plaza ile puanları eşitlemeyi başardı.

Ligin alt sıralarında yer alan Taşkınköy ise son 2 maçında sırası ile Girne Üniversitesi ve K.Kaymaklı’yı yenerek play off şansını az da olsa sürdürürken, Girne ve K.Kaymaklı ise ligde son 2 sırada kaldı.

Kadınlar boccede zirve Kaymaklı’nın

Kadınlar Bocce Lig’lerinde ise K.Kaymaklı ikinci devrenin ilk maçında Balıkesir ile karşılaştı. Zaman zaman zorlansa da tecrübesini konuşturarak maçı 9-7 alan Kaymaklı ligde namağlup liderliğini sürdürürken, son şampiyon Balıkesir ise henüz galibiyetle tanışmadı.

Sezonun süpriz takımı Girne Üniversitesi ise yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Play off için en büyük rakibi YDÜ yü 9-2 yenen Girne ligde yükselişini sürdürürken, YDÜ ise averajla ikinci sıradaki yerini korudu.