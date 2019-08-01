Magazin

Plaj keyfine hareket katacaklar

1 Ağustos 2019

EĞLENCE PLAJA TAŞACAK:
Girne’nin sevilen mekanı Coco Bongo Island’da DJ Ekko kabin başına geçerek plaj keyfini hareketli setler ve dansçıların şovlarıyla iyice ateşleyecek

Yaz sezonu gece ve eğlence hayatı hız kesmeden devam ederken Girne’nin sevilen mekanı Coco Bongo Island’da sürpriz etkinliklerle misafirlerini eğlendirmeye devam ediyor. Hemen her gün birbirinden farklı etkinliklerle her kesime hitap eden mekan, 4 Ağustos pazar günü plaj partisi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda “Sunday Funday” ismi altında yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğin ikincisi olacak programda kendine has tarzı ve enerjisi ile DJ Ekko kabin başında olacak. Özel Coco Bongo Island dansçılarının da eşlik edeceği program saat 14.00’te başlayacak ve güneşin batışına eşlik edecek.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Binatlı ayakları yerden kesti

1 Ağustos 2019

Tesisatçıların keyif gecesi

1 Ağustos 2019

Gündeş’den sözlü, şovlu konser

30 Temmuz 2019

Hadise Bafra’da “Farkımız Var” dedirtti 

30 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı