Plaj keyfine hareket katacaklar

EĞLENCE PLAJA TAŞACAK:

Girne’nin sevilen mekanı Coco Bongo Island’da DJ Ekko kabin başına geçerek plaj keyfini hareketli setler ve dansçıların şovlarıyla iyice ateşleyecek

Yaz sezonu gece ve eğlence hayatı hız kesmeden devam ederken Girne’nin sevilen mekanı Coco Bongo Island’da sürpriz etkinliklerle misafirlerini eğlendirmeye devam ediyor. Hemen her gün birbirinden farklı etkinliklerle her kesime hitap eden mekan, 4 Ağustos pazar günü plaj partisi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda “Sunday Funday” ismi altında yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğin ikincisi olacak programda kendine has tarzı ve enerjisi ile DJ Ekko kabin başında olacak. Özel Coco Bongo Island dansçılarının da eşlik edeceği program saat 14.00’te başlayacak ve güneşin batışına eşlik edecek.