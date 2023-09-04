Plaj güreş müsabakaları sona erdi

Alsancak Mare Monte Plajı’nda merhum güreşçi İbrahim Bahadi anısına plaj güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Dereceye giren güreşçilere madalyaları Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, merhum güreşçinin ailesi, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

Bölge halkı turnuvaya büyük ilgi gösterdi ve müsabakaları kalabalık bir izleyici kitlesi izledi.

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2009 – 2011 doğumlu (Kızlar)

39-55 Kg.

NEHİR DALCI

SEVGİ GÜL GEBEDEK

56-65 Kg.

MELİKE DEMET

HİRA BAYDAR

76-85 Kg.

SILA BOZKURT

NİLAY CİCİBABA

Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2008 – 2009 doğumlu

Takım Klasmanı:

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 98 PUAN

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 90 PUAN

ARDACAN YILMAZ

56-65 Kg.

HAKAN SERSÖNMEZ

KEMAL DELİBAŞ

HÜSEYİN AYAZ

66-75 Kg.

ARDA KARANLIK

OĞUZHAN ŞAHİN

YUSUF ÖNDER

76-90 Kg.

YAĞIZ TIĞ

EMİN ARSLAN

ENES AVCILAR

76-90 Kg.

MUSTAFA AYYILDIZ

EREN İLKHAN

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2009 – 2011 doğumlu

Takım Klasmanı:

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 100 PUAN

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 32 PUAN

GÖKHAN DEMİR

FURKAN GÜNGÖR

NURALİ RAHİMANOV

HÜSEYİN EKİN

GÜLTEKİN KARZAOĞLU

MUHAMMET MELİK GENÇER

CEMİL KARZAOĞLU

86-100Kg.

ENES ELKONDU

ENES AVCIOĞLU

Büyükler Kategorisi :2006 ve daha büyük doğumlu sporcular

Takım Klasmanı:

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 90 PUAN

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 50 PUAN

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 20 PUAN

ÖZEV 15 PUAN

50-65 Kg.

ORHAN ÖNEN

MERTCAN YILMAZ

ALİ BURHAN

66-75 Kg.

OKAN KIRDAĞ

BİLAL KAYA

ZEKİ DEMİR

76-90 Kg.

İSMAİL ARSLAN

CUMA YAKIŞIKLI

KADİR TALİMAN

91-125 Kg.

İBRAHİM YÜCEL

HALİT BAYRAKÇI