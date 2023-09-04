Plaj güreş müsabakaları sona erdi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Eylül 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Plaj güreş müsabakaları sona erdi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Plaj güreş müsabakaları sona erdi

Alsancak Mare Monte Plajı’nda merhum güreşçi İbrahim Bahadi anısına plaj güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Dereceye giren güreşçilere madalyaları Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, merhum güreşçinin ailesi, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.
Bölge halkı turnuvaya büyük ilgi gösterdi ve müsabakaları kalabalık bir izleyici kitlesi izledi.

 


  1. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2009 – 2011 doğumlu (Kızlar)

 

39-55 Kg.

  • NEHİR DALCI
  • SEVGİ GÜL GEBEDEK

 

56-65 Kg.

  • MELİKE DEMET
  • HİRA BAYDAR

 

76-85 Kg.

  • SILA BOZKURT
  • NİLAY CİCİBABA

 

 

  1. Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2008 – 2009 doğumlu

Takım Klasmanı:

  • LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 98 PUAN
  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 90 PUAN

 

  • ARDACAN YILMAZ

 

56-65 Kg.

  • HAKAN SERSÖNMEZ
  • KEMAL DELİBAŞ
  • HÜSEYİN AYAZ

 

66-75 Kg.

  • ARDA KARANLIK
  • OĞUZHAN ŞAHİN
  • YUSUF ÖNDER

 

76-90 Kg.

  • YAĞIZ TIĞ
  • EMİN ARSLAN
  • ENES AVCILAR

 

76-90 Kg.

  • MUSTAFA AYYILDIZ
  • EREN İLKHAN

 

 

 

 

  1. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2009 – 2011 doğumlu

Takım Klasmanı:

  • LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 100 PUAN
  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 32 PUAN

 

  • GÖKHAN DEMİR
  • FURKAN GÜNGÖR
  • NURALİ RAHİMANOV

 

  • HÜSEYİN EKİN
  • GÜLTEKİN KARZAOĞLU
  • MUHAMMET MELİK GENÇER

 

  • CEMİL KARZAOĞLU

 

86-100Kg.

  • ENES ELKONDU
  • ENES AVCIOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

  1. Büyükler Kategorisi :2006 ve daha büyük doğumlu sporcular

Takım Klasmanı:

  • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 90 PUAN
  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 50 PUAN
  • LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 20 PUAN
  • ÖZEV 15 PUAN

 

50-65 Kg.

  • ORHAN ÖNEN
  • MERTCAN YILMAZ
  • ALİ BURHAN

 

66-75 Kg.

  • OKAN KIRDAĞ
  • BİLAL KAYA
  • ZEKİ DEMİR

 

76-90 Kg.

  • İSMAİL ARSLAN
  • CUMA YAKIŞIKLI
  • KADİR TALİMAN

 

91-125 Kg.

  • İBRAHİM YÜCEL
  • HALİT BAYRAKÇI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Tags:İbrahim Bahadi anısına plaj güreş müsabakaları
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