AKSA Lig’lerinde 1. Transfer Dönemi Cuma günü sona eriyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Eylül 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

AKSA Lig’lerinde 1. Transfer Dönemi Cuma günü sona eriyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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AKSA Lig’lerinde 1. Transfer Dönemi Cuma günü sona eriyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Lig’lerinde yerli futbolcular için; Geçici / Kiralık Transfer, Vize, Yeni Lisans ve 3 Yıl Oynamayan işlemleri 8 Eylül Cuma günü sona eriyor. Buna göre kulüpler söz konusu işlemleri ilgili tarihe kadar yapmak zorunda olacak. AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de yabancı futbolcu transferi ise 20 Eylül Çarşamba günü sona erecek.

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Tags:KTFF
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