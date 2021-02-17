Piyangolara istihdam baskısı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bakanlığına bağlı Piyangolar Birimi’nde istihdam için düğmeye bastı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi çatısı altındaki Piyangolar Birimi için son günlerde ortaya çıkan iddialara yenileri ekleniyor. Bakan Arıklı Piyangolar Amiri’ni görevden almak istemesi ile başlayan süreç, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasında da huzursuzluğa yol açtı.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nun 10 Aralık 2020 tarihinde aldığı bir karar ile Piyangolar Birimi’ne yapılacak istihdamlar artık oybirliği kararı isteyecek. Daha önce bakanın sözlü talimatı ile anında istihdam yapılabilen hatta birim amirliğine de getirilebilen kişiler için eski yönetim kurulu oybirliği koşulu olmasını kararlaştırmıştı.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yeni oluşturduğu yönetim kurulundan son 2 haftadır bu kararın iptalini istiyor. Yönetim Kurulu başkanlığını Arıklı’nın bakanlık müdürlüğünü yapan Mete Topçu yapıyor. Yeni üye YDP’li Emre Dalgıç da bakan Arıklı’nın istediği ilgili kararın iptaline olumlu oy veriyor. Yönetim Kurulu’ndaki diğer üyeler ise bu kararın iptaline ret oyu kullanıyor.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nda federasyonlar tarafından seçilmiş 3 spor eğitmeni bulunuyor. Hükümetteki siyasi partilerin atadığı 3 üye ve 1 de başkan yer alıyor. UBP’li üye Tayfun Kurtarıcıoğlu ve yeni atanan DP’li üye Remzi Cengiz de yönetim kurulundaki diğer isimler.

Yönetim Kurulu bakan Arıklı’nın bu talebinin de yer aldığı gündem ile dün yeniden toplandı. Toplantıda 5 üye (3 seçilmiş + UBP ve DP’li üyeler) istihdam için oybirliği şartı getirilen 10 Aralık’taki kararın iptaline onay vermedi. YDP’li 2 yeni üye ise bakan Arıklı’nın talep ettiği 10 Aralık’ta alınan kararın iptaline onay verdi. Yapılan bu oylama resmi tutanak olarak da yazıldı ancak başkan kararı üyelere imzalatmadı. Bakan Arıklı’ya bu oylama sonucunun gösterileceği ve daha sonra üyelere imzalatılacağı belirtildi ve toplantıdan ayrıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu geçtiğimiz hafta UBP’li üye Tayfun Kurtarıcıoğlu’na bakan Arıklı tarafından görevden alındığını sözlü olarak söylemişti ancak bu görevde alma resmi olarak gerçekleşmedi. Dünkü toplantıya Kurtarıcıoğlu UBP’yi temsilen yine katıldı.

Yönetim kurulu toplantısında dün yapılan oylama sonrası bakan Arıklı’nın hükümet ortakları ile konuyu görüşeceği ve atadıkları üyelere bu talebe onay vermelerinin söylenmesini isteyeceği öğrenildi. UBP’li üye Tayfun Kurtarıcıoğlu’nun bu karara onay vermemekte ısrarlı olduğu öğrenilirken, DP’li üye Remzi Cengiz’in bu isteğe onay verse ile yönetim kurulunda 4-3’lük bir oylama sonucu ile bakan Arıklı’nın istediğinin gerçekleşmesi mümkün olmayacak.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyeleri Piyangolar Birimi’nin istihdam kapısı olmaması ve birimin daha kurumsal işlemesi görüşünü savunurken, 17B maaş baremini çeken ve görevden alındıktan sonra da aynı maaşı çekmeye devam edecek amir mevkiine yeni istihdam edilecek kişilerin atanmasının da önüne geçme düşüncesinde.