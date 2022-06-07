Piskobulu devam, Oshan tamam

Süper Lig’in köklü kulüplerinden Doğan Türk Birliği, 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu dün gerçekleşirken mevcut başkan Bayar Piskobulu üyelerin onayını alarak görevine devam edecek. Ancak dün akşam takımın teknik direktörü Caner Oshan 14 yıl arka arkaya sürdürdüğü görev süresinden ayrıldığını açıkladı. Caner Oshan görevinden affını isteyerek bir değişimin kulüp için iyi olacağına inandığını belirtti.

Mevcut başkan Bayar Piskobulu’nun tek aday olarak yeniden görevine devam ettiği genel kurulda faaliyet ve mali raporlar okunarak üyeler tarafından onaylandı.