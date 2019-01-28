Dünya

Pilot alkollü çıktı, sefer iptal edildi

28 Ocak 2019

Delta Havayolları’nın Amsterdam-New York seferini gerçekleştirmesi planlanan uçağında yapılan kontrollerde pilotun alkollü olduğu tespit edilidi. Şirket, uçuşun mekanik bir arıza nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Airport haber’in aktardığına göre, Amsterdam’da yolcu alımı öncesinde yapılan rutin kontroller sırasında Delta mürettebatındaki bir pilotun limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edildi.

51 yaşında olduğu belirtilen pilotun hairicnde 10 mürettebatın testlerde ise herhangi bir soruna rastlanmadığı bildirildi.

Yaşanan olay nedeniyle pilot hakkında yasal işlem başlatıldığı ve 3 bin 400 Euro para cezası kesildiği açıklandı.

Konuyla alakalı açıklama yapan Delta, DL47 sefer sayılı Amsterdam-New York uçuşunun iptal edildiğini ancak bu iptalin pilotun alkollü olmasından değil mekanik bir arıza nedeniyle yaşandığını duyurdu.

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