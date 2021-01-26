Pilli: Lefkoşa ve Girne bu gece kapanacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli açıkladı: Girne ve Lefkoşa’ya giriş-çıkışlar yasaklanacak Sağlık Bakanı Ali Pilli Girne ve Lefkoşa’da tam sokağa çıkma yasağının bu akşamdan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Ali Pilli acil hizmetler dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ve her iki ilçeye giriş-çıkışların olmayacağını belirtti. Pilli vaka sayısında artış olduğunu ve birçok temaslının kendini sakladığını, virüsle mücadele eden sağlık personelinde de yorgunluk oluştuğunu belirtti ve Bakanlar Kurulu’nun kapanma kararı aldığını, bu kararın da Başbakan tarafından açıklanacağını söyledi. Kapanma sürecinde yoğun testler yapılacağını ve bulaş tespiti yapılacağını kaydetti

“Kararların ana ruhuna hiçbir etki etmeyecek ufak tefek teknik değişiklik yapılacak. Bakanlar Kuruluna götürülecek. Kapanma kararında değişiklik yok. Lefkoşa ve Girne bu gece kapanacak…”

Bulaşıcı hastalıklar Üst Komitesi’nin dün akşam açıkladığı kararlar şöyle:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Girne ve Lefkoşa İlçelerinde hızla artan covid-19 vakalarını ve bulaşı dikkate alarak her iki ilçede tüm faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kapanmanın 27 Ocak 00.01’den itibaren yürürlüğe girmesine karar verdi. Üst Komite her iki ilçede tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanmasını ve ülke genelinde ilk ve orta dereceli eğitimde çevrimiçi’ne geçilmesini istedi.

Ülke genelinde uygulanan 22.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağına ilişkin Bakanlar Kurulu’na öneride bulunan Üst Kurul yasağın 20.00-05.00’e çekilmesinin daha iyi olacağını vurguladı.

Üst Kurulun karar metninde Covid-19 bulaşan kişilerle temaslılarının kendini sakladığı, bu nedenle hastaneye geç başvurdukları, yoğun bakım ve ölümlerdeki artışında bu olduğu kaydedildi. Üst Kurul bu gerekçeyle temas takip ekibinin vaka ve temaslılarına ulaşmakta güçlük çektiği de ifade edildi.