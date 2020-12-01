Pilli:21 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1375 olduğunu, 2’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 9 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.
1 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1375
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21
Ülke dışından gelen vakalar – 16
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 3
Yerel vakalar – 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 6
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 266.380
Toplam Vaka Sayısı- 1129
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1029
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 95
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 23
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 72
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-