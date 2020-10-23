Pilli:11 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2051 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

23 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2051

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11

Ülke dışından gelen vakalar –

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 1

Yerel vakalar – 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 208.677

Toplam Vaka Sayısı- 885

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 814

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 66

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 22

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok