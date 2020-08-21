KıbrısManşet

Pilli:10 yeni vaka

21 Ağustos 2020

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1977 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 2  kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin  hava yolu,  4 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, 3 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu,  diğer vakanın ise yerel bir vaka olduğunu , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.  21  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1977

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 104.941

Toplam Vaka Sayısı- 247

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 169

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 74

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

20 Ağustos 2020
Photo of Güneyde 3202 test yapıldı, 10 yeni vakaya rastlandı

Güneyde 3202 test yapıldı, 10 yeni vakaya rastlandı

20 Ağustos 2020
Photo of Kamuda maaş kesintilerinin son dilimi yarın ödeniyor

Kamuda maaş kesintilerinin son dilimi yarın ödeniyor

20 Ağustos 2020
Photo of Tatar: Kıbrıs Türkü “Artık yeter” diyecektir

Tatar: Kıbrıs Türkü “Artık yeter” diyecektir

20 Ağustos 2020
Photo of Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti

20 Ağustos 2020
Photo of Aranan zanlı yakalandı

Aranan zanlı yakalandı

20 Ağustos 2020
Photo of İlçe Emniyet Kurullarının koordinesinde 6 ilçede denetimler yapıldı

İlçe Emniyet Kurullarının koordinesinde 6 ilçede denetimler yapıldı

20 Ağustos 2020
Photo of Akıncı: Okulların eğitime başlaması kararı çok iyi düşünülerek alınmalı

Akıncı: Okulların eğitime başlaması kararı çok iyi düşünülerek alınmalı

20 Ağustos 2020
Photo of Evren, Bafra bölgesindeki otel yetkilileri ile görüştü

Evren, Bafra bölgesindeki otel yetkilileri ile görüştü

20 Ağustos 2020
Photo of Başbakan Tatar Tatlısu’yu ziyaret etti

Başbakan Tatar Tatlısu’yu ziyaret etti

20 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı