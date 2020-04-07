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Pilli:1 ölüm, 2 yeni vaka

7 Nisan 2020

Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, bugün 118 test yapıldığını ve testler sonucunda 2 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Pilli 1 KKTC vatandaşının da hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Pilli, bugüne kadar 3246 toplam test yapıldığını ve toplamda 94 vakanın görüldüğünü, 44 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, 7 KKTC vatandaşının taburcu edildiğini, tedavisi devam eden vaka sayısını 47, yoğun bakımda olanların sayısını 1 olarak açıkladı.



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