Pilli: Yolcular sonuçlar açıklanıncaya kadar karantina otellerinde gözetim altında tutulacak

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün ülkemize gelen yolcuların testlerinin sonuçlanıncaya kadar karantina otellerinde gözetim altında olacaklarını açıkladı.

Pilli açıklaması şu şekilde:

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 2.07.2020 tarihi itibariyle Güney Kıbrıs‘ tan havayolu üzerinden gelenler dâhil olmak üzere, deniz yolu ve havayolu ile gelen tüm yolcuların, ülkemizde PCR testlerinin yapılmasının ardından test sonuçları çıkıncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından karantina otellerinde gözetim altında tutulacaklarını açıkladı.