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Pilli: Vakalarda artış yok diye rehavete kapılmayalım, kurallara uyalım

" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 14 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu"

14 Nisan 2020

Son 24 saat içerisinde yapılan test sayısının 162 olduğunu belirten Bakan Pilli, bugün herhangi bir vaka tespit edilmediğini,  iyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısının 4  olduğunu açıkladı.  Covid -19 ile ilgili  genel durumla birlikte halka çağrıda bulunan Bakan Pilli, vakalarda artış olmaması nedeniyle rehavete kapılmadan kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,  aynı zamanda halka çağrıda bulunarak Covid – 19 Mücadelesinde ülkemizin iyi bir noktada olduğunu, ancak bunun rehavetine kapılmadan alınan önlemlerin aynı seviyede devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Bakan Pilli, son günlerde pozitif vaka sayılarında artış yaşanmadığını, ancak bu durumun hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın aldığı yerinde kararlar sonrasında ve halkın da uyum göstermesi neticesinde olduğunun altını çizerek şunları kaydetti;  “Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın aldığı yerinde kararlar ve halkın uyumu neticesinde salgının kontrol altında aynı seviyede tutmayı başarmış bulunuyoruz.

Maalesef son günlerde halkımızın vaka sayılarında artış yaşanmaması nedeniyle, bazı kurallara uymadığını görmekteyiz.

Halkımızın kurallara uyması, bu durumun ciddiyetini anlaması son derece önem taşımaktadır.

Son günlerde dışarıdaki hava şartları nedeniyle de vatandaşların sokakta olmaya rağbet ettiğini gözlemlemekteyiz.  Bu hastalığın bilinmeyen yönlerine dikkat etmek gerekmektedir.

Kişilerin izole olması, sosyal mesafeye dikkat etmeleri korunmanın en etkin yöntemlerinden olmakla birlikte, hapşırma esnasında damlacıkların 1 metreden, 3 metreye kadar ulaşabileceği dikkate alınarak, sosyal mesafe korunmalıdır.

 

Bakan Pilli’nin 14  Nisan 2020 Covid-19  genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Yapılan test sayısı 162

Pozitif Vaka sayısı – yok

İyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısı 4

Bugün kaybedilen hasta sayısı – yok

Toplam kaybedilen hasta sayısı 4

Toplam yapılan test sayısı 4555

Toplam pozitif vaka sayısı 100

Tedavisi devam eden vaka sayısı 30

Toplam iyileşip taburcu edilen hasta sayısı 66

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 0



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