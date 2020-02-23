KıbrısManşet

Pilli: Türkiye’ye gönderilen test negatif çıktı, KKTC’de koronavirüs vakası yok

23 Şubat 2020

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, doktorların zatüree teşhisi koyduğu ancak bir hafta önce Dubai turundan döndüğü için koronavirüs şüphesi duyuşlan hastanın Türkiye’ye gönderilen testinin negatif çıktığını, yani KKTC’de koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Bakan Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada74 yaşındaki kadın hastayla ilgili pnömoni (zatürree) tedavisine devam edildiğini bildirdi.

Bakan Ali Pilli, 15 gün önce sözkonusu hastayla birlikte Dubai turuna katılan ve 1 hafta önce KKTC’ye dönen diğer kişilerde de koronavirüs şüphesi bulunmadığını kaydetti.

Dün yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat eden hasta, şüphe üzerine Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine başvurmuş ve tedbir olarak karantinaya alınmıştı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Kuzey’deki mallara tescil belgesi

Kuzey’deki mallara tescil belgesi

23 Şubat 2020
Photo of İran’daki 5,9’luk deprem Van’ı vurdu: 7 kişi yaşamını yitirdi

İran’daki 5,9’luk deprem Van’ı vurdu: 7 kişi yaşamını yitirdi

23 Şubat 2020
Photo of Anastasiadis yaptırım peşinde

Anastasiadis yaptırım peşinde

23 Şubat 2020
Photo of Gürkut, Koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Gürkut, Koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

23 Şubat 2020
Photo of Uyuşturucuda “satıcı” operasyonu

Uyuşturucuda “satıcı” operasyonu

23 Şubat 2020
Photo of Şüpheli “sınır ihlali”

Şüpheli “sınır ihlali”

23 Şubat 2020
Photo of Sakız ağacı bu ada için biçilmiş kaftan

Sakız ağacı bu ada için biçilmiş kaftan

23 Şubat 2020
Photo of Et kaçakçılığı çete işi

Et kaçakçılığı çete işi

23 Şubat 2020
Photo of Endişelendiren ihtimal

Endişelendiren ihtimal

23 Şubat 2020
Photo of Yetkililer doğruladı: Van’da 3’ü İran sınırından geçiş yapan 5 kişi ‘yüksek ateş’ sebebiyle tedavi altında

Yetkililer doğruladı: Van’da 3’ü İran sınırından geçiş yapan 5 kişi ‘yüksek ateş’ sebebiyle tedavi altında

23 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı