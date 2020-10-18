Pilli: Toplam 872 test yapıldı, 16 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 872 olduğunu, 16 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 13 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını, 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu söyledi.
18 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 872
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16
Ülke dışından gelen vakalar – 13
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 1
Yerel vakalar – 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 199.476
Toplam Vaka Sayısı- 852
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 783
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 64
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok