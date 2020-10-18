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Pilli: Toplam 872 test yapıldı, 16 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

18 Ekim 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 872 olduğunu, 16 pozitif vakaya  rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 13 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını, 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu söyledi.

18 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 872

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen vakalar –  13

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 1

Yerel vakalar – 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 199.476

Toplam Vaka Sayısı- 852

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 783

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 64

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok







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18 Ekim 2020

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