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Pilli: Toplam 42 test yapıldı, pozitif vaka yok

27 Mayıs 2020
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli


Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 42 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı.

27 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 42
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.162   
Toplam Vaka Sayısı- 108 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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