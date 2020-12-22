KıbrısManşet

Pilli: Toplam 3586 test yapıldı, 14’ü yerel 21 pozitif vakaya rastlandı

22 Aralık 2020
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli



KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3586 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

22 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3568

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 305.296

Toplam Vaka Sayısı: 1433

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1230

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 197

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 142

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:



devlet piyangosu





Etiketler
22 Aralık 2020


Başa dön tuşu