Pilli: Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vaka

Bakan Pilli:” Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi “

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2341 olduğunu, 25 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

11 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2341

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen vakalar – 5

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -11

Yerel vakalar -9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 138.030

Toplam Vaka Sayısı- 541

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 321

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 216

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 97

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 119

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok