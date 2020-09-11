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Pilli: Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vaka

11 Eylül 2020

Bakan Pilli:” Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi “

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2341 olduğunu, 25 pozitif vakaya  rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
11 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2341
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen vakalar – 5
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -11
Yerel vakalar -9
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 138.030
Toplam Vaka Sayısı- 541
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 321
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 216
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 97
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 119
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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