Pilli: Toplam 2149 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2149 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

14 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2149

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -10

Yerel vakalar -3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 144.429

Toplam Vaka Sayısı- 607

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 335

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 268

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 57

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 211

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok