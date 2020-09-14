KıbrısManşet

Pilli: Toplam 2149 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

14 Eylül 2020
koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, KKTC, Kuzey Kıbrıs, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2149 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

14 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2149

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -10

Yerel vakalar -3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 144.429

Toplam Vaka Sayısı- 607

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 335

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 268

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 57

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 211

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


Etiketler
14 Eylül 2020

Başa dön tuşu