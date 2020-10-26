Pilli: Toplam 2140 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi 

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli son 24 saatte yapılan test sayısının 2140 olduğunu 11 pozitif vakaya rastlandığını 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
26 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2140
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11
Ülke dışından gelen vakalar – 7
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar – 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 213. 742
Toplam Vaka Sayısı- 910
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 835
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 25
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 45
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok