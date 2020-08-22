KıbrısManşet

Pilli: Toplam 2070 test yapıldı, 16 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

22 Ağustos 2020
KKTC Sağlık, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, KKTC, Kuzey Kıbrıs, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2070 olduğunu 16 pozitif vakaya rastlandığını 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 8 kişinin  hava yolu,  1 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu,  diğer 5 vakanın ise yeni havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler arasından olduğunu , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

22   Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2070

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 107.011

Toplam Vaka Sayısı- 263

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 176

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 83

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Pilli:10 yeni vaka

Pilli:10 yeni vaka

21 Ağustos 2020
Photo of Güney’de 11 yeni vaka

Güney’de 11 yeni vaka

21 Ağustos 2020
Photo of Online eğitim 1 Eylül’de yüz yüze eğitim 14 Eylül’de başlayacak

Online eğitim 1 Eylül’de yüz yüze eğitim 14 Eylül’de başlayacak

21 Ağustos 2020
Photo of Erdoğan: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu

Erdoğan: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu

21 Ağustos 2020
Photo of Sadık Akan’ı ortadan kaldırmak için 2 in 500 TL verdiler

Sadık Akan’ı ortadan kaldırmak için 2 in 500 TL verdiler

21 Ağustos 2020
Photo of Universal Bank’ta uydurma kredi iddiası

Universal Bank’ta uydurma kredi iddiası

21 Ağustos 2020
Photo of Çatalköy’de 54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Çatalköy’de 54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

21 Ağustos 2020
Photo of Cezaevi ve Yaşlı Bakım Evleri için tedbir önerileri

Cezaevi ve Yaşlı Bakım Evleri için tedbir önerileri

21 Ağustos 2020
Photo of El-Sen: Sözleşme uzatmak için AKSA ile görüşüyorlar

El-Sen: Sözleşme uzatmak için AKSA ile görüşüyorlar

21 Ağustos 2020
Photo of Türkiye’den gelenlere QR kodu aranma şartı

Türkiye’den gelenlere QR kodu aranma şartı

21 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı