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Pilli: Toplam 2002 test yapıldı, 21 pozitif vakaya rastlandı, 8kişi taburcu edildi

15 Eylül 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2002 olduğunu, 21 pozitif vakaya  rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 12  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

15 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2002

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen vakalar – yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -12

Yerel vakalar -9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-8

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 146.431

Toplam Vaka Sayısı- 628

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 343

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 281

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 73

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 207

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1


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15 Eylül 2020

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