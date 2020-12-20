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Pilli: Toplam 2000 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı

20 Aralık 2020
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli



KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2000 olduğunu, 19 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında tutulduklarını, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

 

20 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2000

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 3

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 298.208

Toplam Vaka Sayısı: 1395

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1218

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 171

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 121

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:



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20 Aralık 2020


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