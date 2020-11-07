Pilli: Toplam 1899 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi 

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1899 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu söyledi.
7 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1899
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10
Ülke dışından gelen vakalar – 9
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 1
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 232.841
Toplam Vaka Sayısı- 968
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 907
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-