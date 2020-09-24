Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi, 1 kişi yoğun bakımdan çıkarıldı

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1866 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören bir vakanın servise alındığını kaydetti.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.
24 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1866
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen vakalar – 3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2
Yerel vakalar -2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 162.027
Toplam Vaka Sayısı- 732
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 521
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 207
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 34
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 172
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1