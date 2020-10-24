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Pilli: Toplam 1820 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi 

24 Ekim 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1820 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

24 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1820

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9

Ülke dışından gelen vakalar – 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 2

Yerel vakalar – 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 210.497

Toplam Vaka Sayısı- 894

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 816

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 73

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 49

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok







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24 Ekim 2020

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