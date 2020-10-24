Pilli: Toplam 1820 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi 

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1820 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
24 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1820
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9
Ülke dışından gelen vakalar – 3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 2
Yerel vakalar – 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 210.497
Toplam Vaka Sayısı- 894
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 816
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 73
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 49
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok