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Pilli: Toplam 1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

12 Ağustos 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1778 olduğunu, 2  pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, diğer vakanın  deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

12 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1778

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 88.926

Toplam Vaka Sayısı- 185

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 138

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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