Pilli: Toplam 1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1778 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, diğer vakanın deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

12 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1778

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 88.926

Toplam Vaka Sayısı- 185

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 138

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok