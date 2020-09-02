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Pilli: Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

2 Eylül 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1724 olduğunu 5 pozitif vakaya  rastlandığını 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

2 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1724

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 17

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 123.991

Toplam Vaka Sayısı- 344

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 258

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 82

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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