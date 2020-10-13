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Pilli: Toplam 1706 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi

13 Ekim 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli son 24 saatte yapılan test sayısının 1706 olduğunu 1 pozitif vakaya rastlandığını 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakanın deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

13 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1706

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 191.520

Toplam Vaka Sayısı- 816

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 769

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 31

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1







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13 Ekim 2020

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