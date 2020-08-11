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Pilli: Toplam 1567 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

11 Ağustos 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1567 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

11  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1567

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 87.148

Toplam Vaka Sayısı- 183

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 137

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 42

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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