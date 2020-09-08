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Pilli: Toplam 1561 test yapıldı, 38 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi

8 Eylül 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1561 olduğunu, 38 pozitif vakaya  rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 15 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

8 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1561

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Ülke dışından gelen vakalar – 4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -19

Yerel vakalar -15

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 133.265

Toplam Vaka Sayısı- 475

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 286

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 185

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 50

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 135

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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