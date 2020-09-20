KıbrısManşet

Pilli: Toplam 1550 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

20 Eylül 2020
koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, KKTC, Kuzey Kıbrıs, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1550 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi.

20 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -5

Yerel vakalar -yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 155.906

Toplam Vaka Sayısı- 700

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 428

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 268

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 43

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 222

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 3


Etiketler
20 Eylül 2020

Başa dön tuşu