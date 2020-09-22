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Pilli: Toplam 1447 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi

22 Eylül 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1447 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.

22 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1447

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar – 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

Yerel vakalar -3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-18

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 158.838

Toplam Vaka Sayısı- 711

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 468

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 239

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 210

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2


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22 Eylül 2020

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