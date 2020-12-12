Bakan Pilli: “Toplam 1425 test yapıldı, 15 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi”
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1425 olduğunu, 15 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce pozitif çıkan vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
12 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1425
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 284.102
Toplam Vaka Sayısı: 1257
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1113
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 138
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 112
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1