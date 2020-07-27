Pilli: Toplam 1391 test yapıldı

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1391 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
27 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1391
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 65.419
Toplam Vaka Sayısı- 135
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 21
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok