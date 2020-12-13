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Pilli: Toplam 1384 test yapıldı, 13 pozitif vakaya rastlandı

13 Aralık 2020
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,



KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1384 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

 

13 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1384

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 4

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 285.486

Toplam Vaka Sayısı: 1270

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1117

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 147

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 114

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1



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13 Aralık 2020


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