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Pilli: Toplam 1335 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

4 Ekim 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1335 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, diğer kişinin ise daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu belirtti.

4 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1335

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

Ülke dışından gelen vakalar –  1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar –  yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-16

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 174.479

Toplam Vaka Sayısı- 772

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 721

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 47

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 36

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok







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4 Ekim 2020

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